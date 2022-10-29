Balıkesir’in Havran ilçesinde 29 Cumhuriyetin 99. yıl dönümü etkinlikleri, İlçe Kaymakamı Enver Özderin’in makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Daha sonra Havran Kızılay Meydanında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni, Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçe protokolü, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlarımızın katılımları ile gerçekleşti.

Balıkesir’in Havran ilçesinde 29 Cumhuriyetin 99. yıl dönümü etkinlikleri, İlçe Kaymakamı Enver Özderin’in makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Daha sonra Havran Kızılay Meydanında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni, Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçe protokolü, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlarımızın katılımları ile gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, İlçe Kaymakamı Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy’un Havranlıların bayramlarını kutlaması ve kaymakamın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirmesi ile devam etti.

Etkinlikler dahilinde öğrencilerin şiirler okuması ve halk oyunları gösterileri izlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Daha sonra okulların bando eşliğinde kortej geçişi yapılarak tören tamamlandı.