Balıkesir’in Havran ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yılı düzenlenen törenler ile geniş bir katılım ile kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyetin 100. Yıldönümü etkinlikleri, İlçe Kaymakamı Enver Özderin’in makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Daha sonra Kızılay Meydanında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni, Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçe protokolü, öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katılımları ile gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, İlçe Kaymakamı Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy’un Havranlıların bayramlarını kutlaması ve Kaymakamın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirmesi ile devam etti.

100. Yıl Etkinlikleri dahilinde öğrencilerin şiirlerini okuması, halk oyunları ekibi gösterileri, yabancı halk dansları topluluğu gösterileri ve Havran Belediyespor Teakwondo ve Jimnastik Gösterileri izlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi. Daha sonra okulların bando eşliğinde kortej geçişi yapılarak tören tamamlandı.