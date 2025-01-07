Balıkesir’in Havran ilçesi Hamambaşı Mahallesi 4. Sokak’ta meydana gelen araç yangını, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Olay, sabah saatlerinde 10 PK 792 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle alev almasıyla başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, araç sahiplerini araçlarının bakımını düzenli olarak yaptırmaları konusunda uyardı.