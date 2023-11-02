Balıkesir’in Havran ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamalarda durumlarından şüphelenilen 2 şahsın üzerinden 3,74 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekiplerce ilçe genelinde yapılan uygulamalar sırasında iki şahsın durumundan şüphelenilerek durduruldu. Durdurulan E.E. ve O.B. isimli şahısların yapılan üst aramalarında 1 parça halinde 3,74 gram esrar maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı payp ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.