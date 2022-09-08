Balıkesir’in Havran ilçesinde Çanakkale Kahramanı Koca Seyit’in torunları ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını törenler ile kutladı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde Çanakkale Kahramanı Koca Seyit’in torunları ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını törenler ile kutladı.

Havran ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü etkinlikleri 15 Temmuz Şehitleri Meydanında gerçekleşen resmi tören ile başladı.

Kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenklerinin sunulması ve saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören daha sonra Askeri Bando eşliğinde kortej geçişi ile belediye binası önüne gelinerek devam etti.

Burada Mehteran Konseri ile başlayan program, İlçe Kaymakamı Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy’ un Havranlıların bayramlarını kutlaması ile devam etti. Belediye Başkanı Emin Ersoy günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Etkinlikler dahilinde Havran Belediyespor Kulübü sporcularının gösterileri, halk oyunları ve askeri bandonun konser gösterileri yapıldı. Yaz spor okullarına katılan sporculara katılım belgesi verildi ve geleneksel sünnet şöleninde sünnet olan çocuklara hediyeleri verildi. Belediye Başkanı ve İlçe Kaymakamı Filistin Salfeet Belediye Başkanı Abdülkarim Zubaidi ve ekibine karşılıklı hediyeler takdim ettiler. Daha sonra resmi kurum ile özel kuruluşların araç kortej geçişi yapıldı ve araçların geçişi esnasında vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtıldı.