Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Doğa ve Çevre Koruma dersi kapsamında arı kolonisiyle tanışarak uygulamalı eğitim aldı.

Havran Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, koruyucu kıyafetler ve gerekli ekipmanlar eşliğinde kovan kontrollerini gerçekleştirdi. Arıların genel işleyişi ve doğadaki önemi uygulamalı olarak anlatılırken, öğrenciler arıcılık konusunda bilinçlendirildi.

Öğrenciler, eğitim süresince arıların disiplinli ve çalışkan yapısını gözlemleme fırsatı buldu. Arıcılığın doğanın dengesini koruma açısından kritik bir rol oynadığına dikkat çeken yetkililer, bu tür uygulamalı eğitimlerin çevre bilincini artırmada önemli bir katkı sunduğunu vurguladı.

Havran Meslek Yüksekokulu yönetimi ve akademik kadrosu, gençlerin doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmesine büyük önem verdiklerini belirterek, sürdürülebilir bir gelecek için doğa ve çevre bilincinin artırılması gerektiğini ifade etti.