Kahramanmaraş ve 10 ilde etkili olan deprem sonrasında yardımlar için Havran Belediyesi öncülüğünde hızlı bir şekilde organize olan Havranlılar bölgeye tırlar dolusu yardım malzemesi gönderdiler.

Kahramanmaraş ve 10 ilde etkili olan deprem sonrasında yardımlar için Havran Belediyesi öncülüğünde hızlı bir şekilde organize olan Havranlılar bölgeye tırlar dolusu yardım malzemesi gönderdiler.

Deprem bölgesinde ihtiyaç olan hijyen, giyim, enerji üretimi yapan cihazlar ve gıda maddesi Havran Belediyesi öncülüğünde vatandaşlar tarafından kısa sürede toplanarak gönderildi. Havran’da ayrıca deprem bölgesinde ısınma sorununun çözümü için yakacak ve aş evlerinde kullanılmak üzere taze et yardımları da bölgeye sevk edildi. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ilçe halkının deprem bölgesine yardım etmek için elinden gelenin fazlasını yapmaya devam ettiğini ifade ederek deprem bölgesinde hayatına kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve depremzedelere başsağlığı diledi. Başkan Ersoy, Havran halkının şimdi olduğu gibi bundan sonra da depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarında yanında olduğunun altını çizdi.