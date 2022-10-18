Balıkesir’in Havran Meslekî Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda Ahilik Haftası kutlama programı düzenlendi.

Balıkesir’in Havran Meslekî Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda Ahilik Haftası kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Havran Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cevdet Kaya yaptı. Sözlerinde kaliteli iş gücü üretmenin ve meslek edinmenin önemini vurguladı. Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de ahilikle ilgili şiirlerini okudu.

Programda ustalık ve kalfalık belgelerini almaya hak kazanan gençler belgelerini Havran Kaymakamı Enver Özderin’den aldılar. Ayrıca Ustalık belgesi alan öğrencilere ustaları tarafından ahilik yemini ettirilerek sembolik el verme töreni düzenlendi.

Program, kurum bahçesinde demir dövmesi etkinliği ve pilav hayrıyla sona erdi. Programa Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fesih Vural, kurum, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.