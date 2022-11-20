Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nde dün oynanan Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyespor-Karşıyaka Voleybol karşılaşmasının bitiş düdüğünden sonra çıkan olaylar nedeniyle müsabaka karakola taşındı. Karşıyaka Spor Kulübü olayların ardından bir açıklama yayımladı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nde dün oynanan Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyespor-Karşıyaka Voleybol karşılaşmasının bitiş düdüğünden sonra çıkan olaylar nedeniyle müsabaka karakola taşındı. Karşıyaka Spor Kulübü olayların ardından bir açıklama yayımladı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyespor ile Karşıyaka Voleybol dün Balıkesir Havran’da karşı karşıya geldi. Müsabaka, Karşıyaka’nın 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte olaylar çıktı ve mücadele karakola taşındı. Söz konusu olayın ardından Karşıyaka Voleybol Şube Yönetim Kurulu bir açıklama yayımladı. Yeşil-kırmızılı kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle 3-2 mağlup ettiğimiz Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyespor oyuncuları ve teknik ekibini sahada gösterdikleri mücadele için tebrik ederiz. Ayrıca bahsedeceğimiz şahsın, voleybola hizmet etmeye çalışan Nermin Hanım Zeytinliği gibi güzide bir kuruma zarar verdiğini belirtmek isteriz. Bugün bizler Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şube Yönetimi olarak Türk sporuna yakışmayan bir belediye başkanıyla tanıştık; Emin Ersoy!

Daha karşılaşmanın ilk sayısının ardından maçı izlemeye gelen yöneticilerimizin eşlerine dönerek "Burada alkışlayamazsınız!" diyen bir belediye başkanından bahsediyoruz. İkinci setin sonunda salondan ayrılan fakat maç sonunda salonun dışına kalabalık bir grupla gelerek oyuncularımızın bulunduğu takım otobüsünü ve yöneticilerimizi taşlayan kişileri organize eden birisinden bahsediyoruz!

Kafasına gelen taşlarla yaralanan yöneticilerimizi, dolu olduğu gerekçesiyle ambulansa aldırtmayan bir siyasiden bahsediyoruz!.. Kadın polisimizin yaralanmasına sebep olan kişileri savunup, olay yerinden kaçmasını sağlayan bir kişiden bahsediyoruz!.. Yöneticimizin boğazını sıkıp yumruk atan bir belediye başkanından bahsediyoruz!.. Yarım saatte bir karakola birisini yollayarak yöneticilerimizden şikayetçi olmasını söyleyen ve eşleriyle beraber yöneticilerimizi 6 saattir karakolda tutturan bir başkandan bahsediyoruz!

Ve daha fazla da bahsetmek istemiyoruz!.. Spor kültürüne, ahlakına, fair-play olgusuna bu kadar uzak olan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’un spor sahalarından elini çekmesini veya çektirilmesini; ve en kısa zamanda görevinden istifa etmesini bekliyoruz.

Yaşananlarla ilgili gerekli yasal ve hukuki işlemleri başlatacağımızın da bilinmesini isteriz.”