Havran Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Emin Ersoy’un başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda okunan meclis gündem maddeleri okunarak karara bağlandı. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Meclis Üyesi arkadaşlarımıza katılım ve katkılarından dolayı teşekkür ederek alınan kararların İlçemize hayırlı olmasını dilerim.” Dedi.

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