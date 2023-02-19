Balıkesir’in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy deprem bölgesine giderek yardımların bizzat dağıtılmasına yardımcı oldu.

Balıkesir’in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy deprem bölgesine giderek yardımların bizzat dağıtılmasına yardımcı oldu.

Belediye Başkanı Emin Ersoy, tüm yurdu yasa boğan deprem felaketinden sonra Havran halkının depremzedeler için yardım toplama merkezimize ulaştırdığı yardım malzemelerini bölgeye göndermekle kalmayıp depremden etkilenen Osmaniye, Kadirli, Hatay, Reyhanlı ve Kırıkhan’a gitti. Kurulan çadır kentleri Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte ziyaret etti. Depremzede ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan ilçeden bölgeye yapılan yardımların dağıtımına katıldı.

Başkan Ersoy “Bu büyük felaketin yaralarını el birliğiyle saracağız. Bizler AFAD koordinasyonunda gece gündüz çalışıyoruz. İlimizin ve ilçemizin her türlü imkanını seferber ediyoruz. Havran halkı yaptıkları bağışlarla depremzedelerin yanında oluyor. Bu zor günleri de birlik ve beraberlik içinde aşacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”dedi.