Havran’a bağlı Kocadağ Mahallesindeki at çiftliği at tutkunlarının buluşma adresi oldu. Özellikle hafta sonları Kocadağ’a gelen vatandaşlar, at binme eğitimi alırken, zeytin ağaçları arasında safariye çıkıyor. Yüzlerce at tutkunu unutulmaz saatler geçirirken, görevlilere teşekkür etti. Bigadiç’ten geldiklerini anlatan muhasebesi Mehmet Abdi Kılıç, “ Bu gün eşim Mine ile birlikte Edremit Körfezine geldik. Körfeze gezdikten sonra da buraya geldik. Burada eşimle birlikte zeytin ağaçları arasında safari yaptık. Kartanem ve Adanalı adlı atlarla çok güzel bir gezi yaptık. Bize Türk kahvesi de ikram eden görevlilere çok teşekkür ediyoruz. Burada unutulmaz saatler geçirdik. Herkese tavsiye ederiz. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz” dedi.