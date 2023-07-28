16’ıncısı düzenlenen Savunma Sanayii Fuarı İDEF 2023’te HAVELSAN tarafından ilk defa sergilenen Cengaver sistemi “Dijital Asker” ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Son teknoloji ile donatılan Cengaver muhabere sahasında askerin işini kolaylaştıracak.

16.’sı düzenlenen Savunma Sanayii Fuarı İDEF 2023’te sergilenen HAVELSAN’ın geliştirdiği Cengaver sistemi “Dijital Asker” fuarda dikkatleri üzerine çekti. Son teknoloji sistemler askerin muhabere sahasında işini kolaylaştırmak için yapılan Cengaver ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.