HAVELSAN, tıp eğitimine yeni bir soluk getirecek Tıbbi Eğitim Simülatörü SimClever sistemini tanıttı.

HAVELSAN tarafından tıp eğitimi için çözüm ortağı RİSE Teknoloji firması ile geliştirilen SimClever, tıbbi eğitim simülasyonu alanında önemli bir yenilik olarak görülüyor. Taşınabilir ve kompakt tasarımı sayesinde SimClever, medikal eğitmenlerine ve öğrencilerine zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın simülasyon tabanlı medikal eğitim yapmasına imkan sunuyor. HAVELSAN’ın Tıbbi Eğitim Simülatörü SimClever; sınıf içi, poliklinik, danışmanlık odası gibi farklı eğitim ortamlarına uyum sağlayabilen yapısı ile eğitimde esnek ve geniş bir kullanım alanı sunuyor.

SimClever, 7 farklı modüllü geniş bir senaryo yelpazesi ile hasta monitörü simülatörü, hibrit dijital stetoskop, laboratuvar modülü, radyoloji modülü, hibrit dijital laringoskop, mekanik ventilatör simülatörü, hibrit dijital defibrilatör gibi çeşitli tıbbi cihazların ve yöntemlerin simülatörlerini içeriyor.

Sağlık personelinin klinik yeterliliğini artırmak amacıyla geliştirdiği Tıbbi Eğitim Simülatörü ‘SimClever’ ile HAVELSAN, hastaların tedavi sürecinde vazgeçilmez faktörler olan ve tıbbi vakalarda hayati önem taşıyan kritik noktalarda doğru ekipman ve uygun müdahale süreçlerini simülasyon ortamına taşımış oldu.

İlk olarak Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kullanıma alınan ve bir süredir başarıyla kullanılan SimClever’in yurt içinde yaygınlaşmasıyla yurt dışı ürünlere bağımlılığın ortadan kaldırılması planlanıyor.