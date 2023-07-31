Konya’nın Akşehir ilçesinde havaya rastgele ateş eden 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri devriye görevi sırasında Tekke Kent Ormanı civarında havaya rastgele ateş eden 3 şahıs tespit etti. Polis ekipleri; A.M.M., V.S.A. ve M.Ü. isimli 3 şüpheliyi gözaltına alırken, suç aleti av tüfeği ile 8 adet kartuşa el koydu. Ele geçirilen av tüfeği ile birlikte Asayiş Büro Amirliğine getirilen üç kişi hakkında ’genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan adli işlem yapıldı.