Konya’nın Akşehir ilçesinde havaya rastgele ateş eden 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri devriye görevi sırasında Tekke Kent Ormanı civarında havaya rastgele ateş eden 3 şahıs tespit etti. Polis ekipleri; A.M.M., V.S.A. ve M.Ü. isimli 3 şüpheliyi gözaltına alırken, suç aleti av tüfeği ile 8 adet kartuşa el koydu. Ele geçirilen av tüfeği ile birlikte Asayiş Büro Amirliğine getirilen üç kişi hakkında ’genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan adli işlem yapıldı.