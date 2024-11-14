Sakarya’nın Sapanca ilçesinde havaya rastgele ateş açarak 2 kadın ve bir çocuğun yaralanmasına sebep olan şüpheşi polis ekiplerince yakalandı.

İlçenin otobüs terminali yakınlarında meydana olayda, yabancı uyruklu R.M.Ş.H (25) ve oğlu Y.R.A.A. (6) ile Z.T.(21) isimli kadın, havaya rastgele açılan ateş neticesinde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde olayı gerçekleştirenin G.U.(21) olduğunu tespit etti. Şüpheli kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.