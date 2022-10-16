Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa İşlek’i gözaltına aldı. İşlek sorgusunda, arkadaşı Emirhan’ı yanlışlıkla vurduğunu itiraf etti.

Emirhan Ciylan şuuru kapanmadan önce polise verdiği ifadesinde, ”Göl kenarında otururken, sırtımda bir yanma hissettim. Yaralandığımı sonradan fark ettim. Kimin sıktığını bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Açılan ateş sonucunda Emirhan Ciylan sırtından vuruldu. İşlek, bunun üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Ciylan’ı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay, 12 Ekim Çarşamba günü gece 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. Emirhan Ciylan (20), arkadaşı Mustafa İşlek (34) ile ormanlık alana içki içmeye gitti. İddiaya göre, bir süre sonra Mustafa İşlek, yanında bulundurduğu tabancasını belinden çıkartarak havaya doğru rastgele ateş açtı.

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