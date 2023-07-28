Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen Beldesi’nde kutlama maksadıyla havaya ateş açan iki şahıs silahlarıyla birlikte yakalandı.

Olay, Erkmen Beldesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silah seslerinin geldiği ihbarının alınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan araştırmada Erkmen Beldesi’nde Hürriyet Mahallesi’nde bir şahsın pompalı olarak av tüfeği ile diğer şahsın ise kurusıkı tabanca ile havaya ateş ettiği tespit edildi. İki şahsı gözaltına alan ekipler, av tüfeği, kurusıkı tabanca ile boş kovan ele geçirdi. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.