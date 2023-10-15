Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinden Hanönü ilçesine gelen iki kişi, Hocavakıf köyü Hoca Mahallesi’nde piknik yaparken tabancayla havaya ateş açtıkları için jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’de ilçe emniyet müdürlüğünde bekçi olarak görev yapan F.D. ile İyi Parti eski İlçe başkanı N.T., Hanönü ilçesi Hocavakıf köyü Hoca mahallesi yakınlarına piknik yapmak üzere geldi. Piknik yaptıkları sırada tabancalarını çıkartıp havaya ateş açtılar. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin tabancalarına el koydu.

İfadeleri alınan şüpheliler serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.