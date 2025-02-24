Antalya Havalimanı’nda doğum yaptıktan sonra bebeğini terk eden Rus uyruklu Ekaterina Burnazkina, mahkemeye çıkarıldı. İlk duruşmada tahliye talebi reddedilen Burnazkina, bugün görülen 2’nci duruşmada yakın akrabaya karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl hapis cezası aldı. Bebeğin anneannesi Elena Burnazkina ise beraat etti. Avukatlar, kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, istinaf yoluna başvuracaklarını açıkladı.

Antalya Havalimanı’nda 13 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde, engelli tuvaletinde bir temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rus uyruklu Ekaterina Burnazkina (18) tarafından terk edildiğini tespit etti. Burnazkina’nın doğumdan hemen sonra annesi Elena Burnazkina ile birlikte pasaport kontuarlarına gittiği ve ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi.

Moskova’ya gitmek üzere havalimanında bekleyen Ekaterina Burnazkina ve annesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yenidoğan bebek, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekaterina Burnazkina da farklı bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Tutuklanmışlardı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anneanne Elena Burnazkina, tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından poliste ifadesi alınan Ekaterina Burnazkina ile annesi sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

İlk duruşmada tahliye talebi reddedilmişti

İlk duruşmada sanık Ekaterina Burnazkina’nın avukatları, müvekkillerinin kriptik gebelik yaşadığını ve hamile olduğunu bilmediğini savunarak tahliyesini talep etmişti. Ancak mahkeme, tahliye talebini reddederken bebeğin anneannesi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

Bugün görülen ikinci duruşmada mahkeme, Ekaterina Burnazkina hakkında yakın akrabaya karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Annesi Elena Burnazkina ise beraat etti.

Avukat Beyzanur Polat, "Bugün beklediğimizden farklı bir karar alındı. Biz, Ekaterina Burnazkina’nın tahliye edilmesini ve terk suçundan hüküm kurulmasını beklerken, ne yazık ki kendisine yakın akrabaya karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. Bu durum bizi çok şaşırttı. Şu anda gerçekten çok şaşkınız, çünkü aynı olaya ilişkin farklı Yargıtay kararlarında genellikle terk suçundan hüküm kurulduğu görülüyor. Ayrıca, bizim de iddia ettiğimiz gibi, kriptik gebelik yaşanan tüm olaylarda farklı bir hüküm verildi. Ekaterina şu anda çok mutsuz ve ne yapacağını bilemiyor. Kendisiyle görüştük ve biraz daha metanetli olmasını rica ettik. İstinaf yoluna başvuracağız ve umarım istinafta istediğimiz kararı alacağız" dedi.

Avukat Ayşegül Kübra Polat ise, "Davamızın kararı çıktı. Ekaterina’nın annesi Elena Burnazkina hakkında beraat kararı verildi. Ancak bu beraat bizi sevindiremedi, çünkü Ekaterina’ya verilen ceza beklediğimizden çok farklıydı. Yasal mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Mahkemenin kararının ardından sanık avukatlarının istinaf sürecini başlatacağı öğrenildi.