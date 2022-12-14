Sivas Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde açılan Recep Tayyip Erdoğan bulvarı gece görüntüsüyle havalimanı pistini andırdı, bulvar gece görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Sivas Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde açılan Recep Tayyip Erdoğan bulvarı gece görüntüsüyle havalimanı pistini andırdı, bulvar gece görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Sivas Belediyesi tarafından şehir içinde ulaşımı rahatlatmak amacıyla projelendirilen Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, geçtiğimiz günlerde tamamlanarak hizmete açıldı. Tamamen düz bir hatta 3 bin 800 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğinde, 6 şerit ve sağlı yolla bisiklet ve yürüme yollarıyla projelendirilen bulvar, görünümüyle havalimanlarını andırdı.

Geçtiğimiz günlerde trafiğe ve yaya geçişine açılan bulvarın Sivas Belediyesi Basın birimi tarafından drone ile havadan çekilen hava görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Büyük beğeni alan görüntüler özellikle Sivaslılar tarafından “Havalimanı” benzetmesi ile paylaşılarak Sivas Belediyesine teşekkür edildi.

Bulvarın fotoğrafları sosyal medyada gündem olunca Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilginde yaptığı paylaşımla gündeme katıldı. Bilgin, “Havalimanı pisti ile karşılaştıranlar var ama yanlış anlaşılmasın burası yeni açtığımız Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı” ifadeleriyle görüntüleri paylaştı.

“3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere toplamda 6 şerit var”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bulvarın 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere toplamda 6 şerit olarak planlandığını ifade ederek, “Sivas Cumhuriyet Üniversitesini şehre en kısa yoldan bağlayacak olan bu projenin ilk etabını geçen yıl tamamlamıştık. 3 bin 800 metre olan projenin kalanını da tamamlayarak 15 gün önce bulvarı hizmete açtık. 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere toplamda 6 şerit var. Bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, nitelikli ağaçlandırmasıyla modern aydınlatmasıyla birlikte cidden hem o bölge hem de şehre değer katan bir proje oldu” dedi.

Gece görüntüsüyle havalimanı pistini andırıyor

Başkan Bilgin, bulvarın gece görüntüsünün havalimanı pistini andırdığını söyleyerek, “Belediyemize yaklaşık 110 milyon TL bulan maliyeti oldu. Öncelikle imar düzenlemesini yaptık. Uzun yıllar bozulmadan hizmet edecek alt yapısıyla üst yapısıyla muhteşem bir projeyi şehrimize kazandırdık. Sağ olsun basın birimi gece güzel bir görüntü çekmiş. Cidden bende görünce gece görüntüsü havalimanı pistini andırıyordu. Bu noktada güzel bir proje olduğunu da o paylaşımla ortaya koydular. Cumhuriyet Üniversitesi ve hastanesi ile birlikte yaklaşık 60 bin kişilik yoğun bir bölgeyi şehre olan uzaklığını 3.5 kilometreye düşüren bir alan. Adına yakışır bir eser oldu” şeklinde konuştu.