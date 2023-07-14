Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu ilçesi, Havalimanı Caddesi ve Kardeşkentler Caddesi üzerinde yol düzenleme çalışması gerçekleştirecek. 17 Temmuz Pazartesi saat 09.00’da başlayacak çalışma çerçevesinde yol daraltması yapılacağından sürücülerin dikkatli olması istendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksu ilçesi, Havalimanı Caddesi ve Kardeşkentler Caddesi üzerinde yol düzenleme çalışması yapılacak. 17 Temmuz Pazartesi günü başlayacak çalışma çerçevesinde Havalimanı Caddesi üzerinde saat 09.00’dan itibaren yol daraltması yapılacak. Yoğun bir çalışma yapılarak en kısa sürede yolun trafiğe açılması planlanıyor. Bu sürede sürücülerin dikkatli olması istendi.