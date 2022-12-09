Kış mevsiminin yaklaşması ve hastalıkların artmasıyla birlikte doğal yollarla iyileşmeyi amaçlayan vatandaşlar aktarlara yoğun ilgi göstermeye başladı.

Kış mevsiminin yaklaşması ve hastalıkların artmasıyla birlikte doğal yollarla iyileşmeyi amaçlayan vatandaşlar aktarlara yoğun ilgi göstermeye başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Aydın’da da kış mevsiminin ayak seslerinin duyulması ile birlikte havalar soğumaya başladı. Havaların soğumasıyla birlikte grip, nezle gibi salgın hastalıklar da artış göstermeye başladı. Bununla birlikte vatandaşlar, kış ayının vazgeçilmezi doğal kış çayına yoğun ilgi göstermeye başladı. Zerdeçal, hibüsküs, kuşburnu, zencefil, kabuk tarçın, havlıcan ve ıhlamur karışımı ile yapılan kış çayı soğuk algınlığı, öksürük, bronşit, ve balgam sökmeye iyi geliyor. Doğal antibiyotik olan bu kış çayı 25 TL’ye satılıyor.

Bu sene hastalığa yakalanma oranlarının çok yüksek seviyelere ulaşması sebebiyle aktarlara çok fazla talep olduğunu belirten Aktarcı Ömer Akkuş, “Hastalık bu sene havaların soğumasıyla geçen kışa oranla çok fazla ve öksüren hapşıran bize geliyor ve doğal yollarla hastalığı atlatmaya çalışıyorlar. Özellikle şimdi havalar soğudu ve nezle, grip gibi hastalıklara yakalanma oranları da bu sebepten dolayı yüksek oranda arttı. Vatandaşlar hastalıklarını atlatabilmek için Kış çayı, ada çayı, ıhlamur ve yaş zencefile büyük ilgi gösteriyor. Vatandaşlar, enfeksiyonları yok etme, öksürüğü ve boğazı temizleme özelliğine sahip olan zencefil, kozalak şurubu, datça acıbadem macunu, gibi şifalı ürünlere de yoğun talep gösteriyor. Hastalığı ilaç kullanmadan doğal yollarla atlatabilmek için bu tür doğal antibiyotikleri tercih ediyorlar” dedi.