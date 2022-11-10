Bitlis’in Tatvan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte saç dökülmelerine karşı doğal sabunlara talep arttı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte saç dökülmelerine karşı doğal sabunlara talep arttı.

Havaların soğumasıyla artan saç dökülmesi, kadın-erkek, yaşlı - genç demeden herkesin kabusu haline geliyor. Soğuk havalarda kırılan, dökülen ve yıpranan saçları doğal yollarla güçlendirmek isteyenlerin tercihi ise doğal sabunlar oluyor. Sağlıklı, gür ve parlak saçlara sahip olmak isteyenler sabuncuların yolunu tutarken, ağırlıklı olarak saç dökülmelerine, kepeğe karşı bıttım ile transparan ozonlu keçi sütü sabunu kullanımı tavsiye ediliyor.

“Sabunlarımızı Van Gölü suyu ve doğal içerikli gıdalar ile yapıyoruz”

Doğal yollardan yapılan sabunlara Van Gölü suyunu eklediklerini dile getiren Burak Atal, “Sabun yapımına 3 yıldır başladım. Sabunlarımızı Van Gölü suyu ve doğal içerikler içeren gıdalar ile yapıyoruz. Kış aylarının gelmesiyle saçlarda kırılma, kepeklenme, mantar hastalığı, dökülme hatta egzamanın azması gibi hastalıklar oluşuyor. Bizler de bundan dolayı sabun üretimine başladık. Tabi Van Gölü suyundan yardım aldık. Hem Van Gölü suyundaki çekilmeye dikkat çekmek hem de şifalı yapısından dolayı sabunlarımıza katıyoruz” dedi.

“Bıttım sabunu saçlardaki kepeğe ve dökülmeye çok iyi geliyor”

Saçlarda oluşan dökülme, kepek, kırılma gibi şikayetler yaşayan vatandaşlara bıttım sabunu ve transparan ozonlu keçi sütü sabununu tavsiye eden Atal, “Örneğin bazı müşterilerimiz ‘saç kepeklenmesini ne bitirir ve bunun için çalışmalarınız var mı?’ diye bize geliyorlar. Onun için bir sabun ürettik. Transparan ozonlu keçi sütü sabunumuz kolay kolay yapılmıyor. Zeytinyağı ile kaynattığımız zaman ozon uçabiliyor. Çünkü uçabilen bir madde gazdır. Ama onu transparan sabunlara döktüğümüz zaman bu ozon uçmuyor. Aynı zamanda müşterilerimizden de çok geri dönüşler aldık. Sedef, mantar, kaşınma, egzama, kepeklenme gibi hastalıklara çok iyi geliyor. Boyutu küçük ama etkisi büyük bir sabunumuzdur Bıttım sabununda E vitamini çok fazla barındırdığından dolayı yaşlandırma geciktirici olarak da kullanılıyor. Bıttım sabunu saçlardaki kepeklenme, dökülmeye çok iyi geliyor” ifadelerini kullandı.

“Mevsim geçişlerinde sabunlara çok talep oluyor”

Mevsim geçişlerinde sabunlara talebin arttığını söyleyen Atal, “Çok soğuk havalarda deri daha fazla kuruyor, bundan dolayı sabunlara talep daha çok artıyor. Bizler de daha fazla üretim ve çaba sarf ediyoruz. Sabun kullanan insanların yüzde 90’ı geri dönüş yapıyor, yüzde 10’u da her insana sabun iyi gelecek diye bir tanı yok. Bazılarına da iyi gelmeyebiliyor. İyi gelmeyenlere de saflaşmış sabunu tercih ediyoruz. Sabunu 1 yıl beklettiğiniz süre güzelleşiyor. Şampuandaki kostik sabundaki kostiğe oranla daha fazla kimyasal barındırıyor. Belli bir zamandan sonra sabunun içerisindeki tüm kimyasallar uçuyor. Sabun kullanıldıkça daha bir temizleyici, saçları daha çok temizler ve hacim kazandırır, aynı zamanda dökülmeyi azaltır. Zamanla saç derisindeki egzama, yaraya da çok iyi geldiği görülmektedir” diye konuştu.

Bıttım sabununun saça çok iyi geldiğini belirten Mehmet Salih Kaymak adlı vatandaş da, “Bıttım sabunu saça çok iyi geliyor ve devamlı kullanıyoruz. Saç dökülmesini engelliyor ve şampuandan daha da iyidir. Şampuanın içerisinde kimyasal maddeler varken, sabunlar ise saf ve doğaldır. Mevsim geçişlerinde dökülen saç ve ciltler için birebirdir” şeklinde konuştu.