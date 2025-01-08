Eskişehir’de aktarlık yapan esnaf Sibel Şahin, grip ve nezle gibi hastalıklara karşı korunmak için kış çayı satışlarının arttığını söyledi.

Kış mevsimi kent genelinde etkisini hissettiriyor. Soğuk havalar vatandaşa zaman zaman zorluk yaşatırken, sağlığa birçok faydası olduğu inanılan kış çayı satışları yoğunlaştı. İçerisinde ada çayı, mersin yaprağı, hatme çiçeği, altın otu, gül yaprağı, ebe gümeci, nar kabuğu, portakal kabuğu ve atom küp gibi doğal bitkiler bulunan karışıma oldukça ilgi gösterildiğini söyleyen aktar esnafı Sibel Şahin, vatandaşın kış çayını boğazı yumuşattığı için grip ve nezle gibi hastalıklara iyi gelmesi amacıyla tercih ettiğini belirtti. Kış çayının bardağa bir tutam atılması ve üzerine sıcak su ilave edilmesinden 10 dakika sonra tüketildiğini ifade Şahin, isteğe göre içerisine bal da ilave edilebileceğini dile getirdi.

"Kış döneminde daha fazla tüketiliyor"

Rahatsızlandıkları zaman kendisinin de kış çayı tükettiğini aktaran esnaf Sibel Şahin, "Kış çayı çok fazla satılan bir ürün. Vatandaş gibi biz de çok fazla kış çayı tüketiyoruz. İçerisinde ada çayı, mersin yaprağı, hatme çiçeği, altın otu, gül yaprağı, ebe gümeci, nar kabuğu, portakal kabuğu ve atom küp bulunuyor. Çok şifalı olduğuna inanılan bir çayımızdır. Hele ki kış döneminde daha fazla tüketiliyor. Boğaz ağrısı, iltihap, grip ve nezle durumlarında içiliyor. Boğazı yumuşattığı gibi balgam sökmeye de iyi geliyor. Vatandaş kış çayını aldığında bardağa bir tutam atacak, üstüne de sıcak su dökecek. Sonra üstünü kapatıp 10 dakika bekletecek, yani çaydanlıkta kaynatmayacak ama yine demleme usulü olacak. Böyle rahatlıkla tüketilebilir" dedi.