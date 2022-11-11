Bitlis’in Tatvan Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara özel açılan kurslar, havaların soğumasıyla birlikte daha çok ilgi görüyor.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara özel açılan kurslar, havaların soğumasıyla birlikte daha çok ilgi görüyor.

Tatvan Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınların meslek öğrenimini ve sosyalleşmelerini sağlamaya yönelik yürütülen kurs faaliyetleri devam ediyor. Tatvan Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde yürütülen kurs çalışmalarında, kadınların ilgi alanları ile sosyal hayatta ihtiyaç duyacağı alanlar göz önünde bulundurularak alanında usta öğreticiler tarafından eğitimler devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte evde sıkılan kadınlar; tel kırma, kanaviçe, nakış, ahşap ile kokulu taş boyama, filografi, dikiş, iğne oyası, yağlı boya, resim, el ve makine nakışları, Kur’an kursu ve okuma yazma alanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Kreş imkanının da bulunduğu merkezde anneleri ile gelen çocuklar kreşte vakit geçirirken, anneleri ise hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

“Kadınlar bu kurslarda güzel zaman geçiriyor”

Kadınların kurslarda hem öğrenip hem de stres attıklarını söyleyen Kurs Hocası Günay Çetin, “Öğrencilerimizin yararlanabileceği ahşap, kokulu taş, örgü, mefruşat, dikiş gibi birçok sınıf burada mevcut. Benim sınıfımda hepsi aynı anda yapılmaktadır. Öğrencilerim ile güzel işler çıkarıyoruz. İleri bir zamanda kimi çocuklarına kimi torunlarına kimisi de gelinine çeyizlik yapıyor. Kendilerine özgüveni daha da arttırıyor. Kadınlar bu kurslarda güzel zaman geçiriyor. Aynı zamanda bir misafir ağırlar gibi birbirlerini ağırlıyorlar. Güzel arkadaşlıklar, dostluklar ediniyorlar. Herkese tavsiye edeceğimiz bir yer. Kültür ve Sanat Merkezi belediyemize bağlı ve aynı anda bizler İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne de bağlıyız. Herkesin buraya gelmesini istiyorum. Burada daha yeni işler yapılacak. Çini atölyesi açılması düşünülüyor. İnşallah çok daha güzel faaliyetler yapılıp halkımıza sunulacak. Kadınlar kış aylarında evde bunalmayacak, buraya gelerek bir şeyler yapıp yeni şeyler öğrenmiş olacaklar” diye konuştu.

“Kadınlar evde boş oturmasınlar”

7 yıldır kurslardan yararlandığını söyleyen 60 yaşındaki Hediye Erat da, “Bizlere böyle bir imkan tanıdığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Yerimiz çok güzel, biz ondan ve hocamızdan razıyız. Burada farklı farklı dikişler yapıp satıyoruz. Her şeyi dikebiliyorum. Komşularıma, arkadaşlarıma, kızlarıma ve gelinlerime Allah rızası için dikiyorum. Burada elbise, yelek, tayt ve pantolon gibi her ürünü dikiyorum. Hepsini burada öğrendim. Hocamıza da çok teşekkür ederim. Kadınlar evde boş oturmasınlar. İmkanları varsa gelsinler burası güzel bir yer” şeklinde konuştu.