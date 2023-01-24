Zonguldak’ta balıkçı Zeki Beybeoğlu, havaların soğumasıyla hamsinin kilogramının 15 TL’ye kadar düşeceğini açıkladı.

Zonguldak’ta balıkçı Zeki Beybeoğlu, havaların soğumasıyla hamsinin kilogramının 15 TL’ye kadar düşeceğini açıkladı.

Zonguldak’ta geçtiğimiz haftalarda 50 TL’den satılan hamsi tezgahlarda 35 TL satılmaya başlandı. Hamsinin fiyatının uygun olması vatandaşın alım gücünü de arttırdı. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, havaların önümüzde ki günlerde soğumasıyla hamsinin fiyatının 15 TL düşeceğini ifade etti. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, “Bu sezon bereketli başladı. Yaklaşık 2-3 ay sürdür bol palamut vardı. Sonra hamsi bekleniyordu. Hamsi beklendiği gibi başlanmadı. Bu sene kuraklık yaşıyoruz bildiğiniz gibi. Havalar tam soğumadı. Havalar tam soğumadığı için başımda kaçıyor. Biraz daha soğumasıyla balık fiyatlarının 35 TL’den 25 TL’ye hatta 15 TL’ye düşmesini bekliyoruz. Fiyatlar şu an uygun ama halkımız daha ucuz istiyor. Balık’ın bollaşması için havaların soğuması lazım” dedi.