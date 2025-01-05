Eskişehir’in en bilinen lezzetlerinden olan kumda kahve, havaların soğuması ve son yıllarda artan popülerliği ile ilgi odağı haline geliyor.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi’ni ziyaret etmeye gelen vatandaşlar, hem sıcak hem de lezzetli olması nedeniyle kumda kahveyi tercih ediyor. Kumda kahvenin özenli pişirme süreci, ortaya çıkan zengin aroma ve nostaljik bir deneyim sunması, bu içeceği diğerlerinden ayırıyor. Esnaf Tuğba Yılmaz, özellikle kışın vatandaşların kumda kahveye daha fazla ilgi gösterdiğini dile getirdi.

“Nostalji hissiyatını seviyorlar, aromasına düşkünler”

Son yıllarda kumda kahveye ilginin arttığını belirten esnaf Yılmaz, “İnsanlar kumda kahveyi çok merak ediyor. Müşteriler nostalji hissiyatını seviyorlar, aromasına düşkünler. Her geçen almak istiyor diyebilirim. Havaların soğumasıyla birlikte satışlarımız da günden güne artıyor. Bir bardak kumda kahve 90 lira, oldukça köpüklü oluyor. Özellikle turistler kumda kahveyi çok seviyor. Kahve kumda piştiği zaman her açıdan yavaş yavaş pişiyor. Ağır pişmesi tat farkı oluşturuyor ve kahve daha lezzetli bir hale geliyor. Sıcak kum üzerinde hazırlanan kahve hem yapılış, hem de tadı itibarıyla, benzersiz oluyor. Son yıllarda kumda kahveye rağbet çoğaldı. Sosyal medyadan bizleri görüp kahve içmeye geliyorlar” dedi.