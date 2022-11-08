Kış aylarının yaklaşması ile birlikte Aydın’da soğuk hava kendini göstermeye başlarken, bot ve çizme tamiri yapan ayakkabı tamircilerinin yoğunlaşan işleri yüz güldürdü.

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte Aydın’da soğuk hava kendini göstermeye başlarken, bot ve çizme tamiri yapan ayakkabı tamircilerinin yoğunlaşan işleri yüz güldürdü.

Hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşmesi ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte Aydınlılar bot ve çizme tamiri yapan ayakkabı tamircilerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kullandıkları bot ve çizmeleri tamir ve bakımları için ayakkabı tamircilerinin yolunu tutan vatandaşlar ayakkabı tamircilerinin işlerinin artmasına neden oluyor. İşleri yetiştirmek için tam mesai yapan ayakkabı tamircileri vatandaşların son zamanlarda yeni almaktan çok elde olanını tamir ettirme yoluna gittiğini belirterek, işlerinin yoğunluğundan memnun olduğunu kaydetti.

13 yaşında çıraklık yaparak mesleğe başlayan 55 yaşındaki ayakkabı tamircisi Kazım Yılmaz ayakkabının var olduğu sürece mesleklerinin süreceğini ifade ederek, "Ayakkabı var oldukça çok şükür bizim bu meslek de ölmez. Ayakkabılar elbette eskiyor, yırtılıyor, tamir istiyor. Son zamanlarda insanların alım gücü de azaldı. Her dönem yeni ayakkabı alamıyorlar. Bu nedenle tamir ettirmeyi tercih ediyorlar. Kış aylarının yaklaşması ile özellikle bot ve çizme tamiri daha fazla yapıyoruz. En düşük tamir ücreti 10 liradan başlıyor, bu ücret yapılan işlemle doğru orantılı olarak artarak devam ediyor" dedi.