Bayburt Devlet Hastanesi, Ekim ayında hastaneye başvuran hasta sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre bir ayda ayaktan bakılan hasta sayısı 50 bin 99’a ulaştı. Havaların soğumasıyla birlikte bir önceki aya göre hastaneye başvuran hasta sayısında bin 296 kişiyle artış yaşanırken, Eylül ayında 48 bin 803 hasta Bayburt Devlet Hastanesinde muayene olmuştu. Geçen ay kulak burun boğaz polikliniğine bin 558 hasta başvururken boğaz ağrısı, öksürük, burunda akma ve kaşınma gibi şikayetlerle Ekim ayında 2 bin 456 hasta kulak burun boğaz polikliniğine başvurarak, muayene oldu. En çok artışın da 878 kişiyle kulak burun boğaz polikliniğinde olduğu, hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber hastalıkların da arttığı görüldü.
1-30 Ekim tarihleri arasında polikliniklere tedavileri yapılmak üzere başvuran ve muayene edilenlerin sayıları ise şu şekilde;
Uzman Aile Hekimliği: 971
Anestezi Polikliniği: 238
Beyin Cerrahi: Bin 250
Cildiye Polikliniği: Bin 443
Çocuk Cerrahi: 276
Çocuk Polikliniği: 3 bin 177
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı: 307
Enfeksiyon Hastalıkları: 380
Fizik Tedavi Polikliniği: 2 bin 76
Genel Cerrahi Polikliniği: Bin 471
Göğüs Cerrahisi Polikliniği: 140
Göğüs Hastalıkları: Bin 274
Göz Hastalıkları Polikliniği: 3 bin 351
İç Hastalıkları Polikliniği: 4 bin 730
Kadın Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 735
Kalp Damar Cerrahisi: 382
Kardiyoloji Polikliniği: Bin 721
Kulak Burun Boğaz Polikliniği: 2 bin 436
Nöroloji Polikliniği: 231
Ortopedi Polikliniği: 3 bin 203
Plastik Cerrahi Polikliniği: 222
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği: Bin 410
Üroloji Polikliniği: Bin 257
Acil servis hastası: 13 bin 437
Yapılan Ameliyat Sayısı: 358
Yapılan Lokal Ameliyat Sayısı: 112
Yapılan Endoskopi Sayısı: 123
Yapılan Kolonoskopi sayısı: 23
Bronkoskopi: 3
Toplam Yapılan Anjiyo Sayısı: 53
Toplam Ayaktan Bakılan Hasta Sayısı: 50 bin 99
Merkezi Hekim Randevu Sisteminden(MHRS) randevu alan 16 bin 294, MHRS dışı ayaktan bakılan 20 bin 368 ve acil servise başvuran 13 bin 437 hasta, hastaneden muayene olarak ayrıldı.