Bayburt Devlet Hastanesi, Ekim ayında hastaneye başvuran hasta sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre bir ayda ayaktan bakılan hasta sayısı 50 bin 99’a ulaştı. Havaların soğumasıyla birlikte bir önceki aya göre hastaneye başvuran hasta sayısında bin 296 kişiyle artış yaşanırken, Eylül ayında 48 bin 803 hasta Bayburt Devlet Hastanesinde muayene olmuştu. Geçen ay kulak burun boğaz polikliniğine bin 558 hasta başvururken boğaz ağrısı, öksürük, burunda akma ve kaşınma gibi şikayetlerle Ekim ayında 2 bin 456 hasta kulak burun boğaz polikliniğine başvurarak, muayene oldu. En çok artışın da 878 kişiyle kulak burun boğaz polikliniğinde olduğu, hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber hastalıkların da arttığı görüldü.

1-30 Ekim tarihleri arasında polikliniklere tedavileri yapılmak üzere başvuran ve muayene edilenlerin sayıları ise şu şekilde;

Uzman Aile Hekimliği: 971

Anestezi Polikliniği: 238

Beyin Cerrahi: Bin 250

Cildiye Polikliniği: Bin 443

Çocuk Cerrahi: 276

Çocuk Polikliniği: 3 bin 177

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı: 307

Enfeksiyon Hastalıkları: 380

Fizik Tedavi Polikliniği: 2 bin 76

Genel Cerrahi Polikliniği: Bin 471

Göğüs Cerrahisi Polikliniği: 140

Göğüs Hastalıkları: Bin 274

Göz Hastalıkları Polikliniği: 3 bin 351

İç Hastalıkları Polikliniği: 4 bin 730

Kadın Hastalıkları Polikliniği: 2 bin 735

Kalp Damar Cerrahisi: 382

Kardiyoloji Polikliniği: Bin 721

Kulak Burun Boğaz Polikliniği: 2 bin 436

Nöroloji Polikliniği: 231

Ortopedi Polikliniği: 3 bin 203

Plastik Cerrahi Polikliniği: 222

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği: Bin 410

Üroloji Polikliniği: Bin 257

Acil servis hastası: 13 bin 437

Yapılan Ameliyat Sayısı: 358

Yapılan Lokal Ameliyat Sayısı: 112

Yapılan Endoskopi Sayısı: 123

Yapılan Kolonoskopi sayısı: 23

Bronkoskopi: 3

Toplam Yapılan Anjiyo Sayısı: 53

Toplam Ayaktan Bakılan Hasta Sayısı: 50 bin 99

Merkezi Hekim Randevu Sisteminden(MHRS) randevu alan 16 bin 294, MHRS dışı ayaktan bakılan 20 bin 368 ve acil servise başvuran 13 bin 437 hasta, hastaneden muayene olarak ayrıldı.