Kayseri’nin Tomarza ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte görülen ’Sarıkız’ örümceği vatandaşları tedirgin etti.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle Bağlar içerisinde 1 metre yükseğe zıplayabildiği iddia edilen örümceğin zehirsiz olduğu biliniyor. Ancak güçlü çene yapısına sahip olan örümcek, ısırdığında insana ciddi zarar verebiliyor. Boyutlarına göre oldukça hızlı olan sarıkız örümceği, saatte 1,5 kilometre yol alabiliyor. Sarıkız Örümceğinin görüldüğü yer olan Bağlar Mevki içerisinde çok sayıda yazlık evler bulunuyor. Vatandaşlar ise belediyeden bağlar içerisinde ilaçlamalarını artırmalarını istedi.