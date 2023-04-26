Patates diyarı olarak bilinen Bolu’da son yıllarda çiftçiler dane mısıra yöneldi. Havaların ısınmasıyla birlikte üreticiler tarlaların yolunu tutarak, dane mısır ekimine başladı.

Bolu’da havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler kolları sıvadı. Patates diyarı olarak bilinen Bolu’da, dane mısıra yönelen üreticiler bu yıl ekime başladı. Bolulu çiftçiler, geçtiğimiz dane mısırı hasat sezonunda 30 bin ton dane mısırı elde etmişti.

"Mısırın fazla işçiliği yok, patatesin işçiliği çok"

Patates ekimine göre dane mısır işçiliğinin az olduğunu ifade eden Ufuk Öner, "Bolu Karacaağaç Mahallesi’nde ikamet eden genç çiftçilerden biriyim. Havaların ısınmasıyla birlikte mısır ekimlerine başlamış bulunmaktayız. Mısırın fazla işçiliği yok. Patatesin işçiliği çok, emek işçiliği. Patateste işçi bulma sıkıntısı var. Hastalıklar da çoğaldı bu yüzden mısıra yöneldik. Bolumuz mısır ekliyor şu anda. Tabii patates eken çiftçilerimiz de mevcut" dedi.

"Eskiden biz de patates ekiyorduk"

Önceden patates ektiklerini ancak son yıllarda mısıra yöneldiklerine değinen Ufuk Öner, "Eskiden biz de patates ekiyorduk. Mısıra döndük. Yaklaşık bir 350 dönüm falan mısır ekiyoruz kendi arazimize. Başladık bugün itibariyle. Geçen sene 300 dekar ekmiştik" diye konuştu.

"Bunun getirisi birazcık daha fazla"

Hasat edilen mısırların Sakarya’ya gönderildiğini belirten Öner, "Sakarya’da Adapazarı’na gönderiyoruz. Bizim orada kurutma tesislerimiz var. Orada kurutulup tekrardan bu bölgeye geri geliyor. Tavuk firmalarına buralara getiriyoruz” şeklinde konuştu.