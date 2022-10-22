Son günlerde kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan soğuk havalarla birlikte grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyenler aktarlara yöneldi.

Son günlerde kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan soğuk havalarla birlikte grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyenler aktarlara yöneldi.

Mevsimin kışa meyil etmeye başladığı son günlerde soğuk havayı iliklerine kadar hissetmeye başlayan vatandaşlar, bitkisel çözüm arayışına girdi. Yurt genelinde azalan sıcak hava Denizli’de de etkisini düşürdü. Denizli’de bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, soğuk algınlığından korunmak için bitkisel ürünler satan aktarların yolunu tuttu. Sonbaharda soğuk algınlığı ve gripten korunmak için kış çayı, ada çayı, zencefil ve ıhlamur gibi birçok çeşit ürüne talep artmaya başladı.

“Kendisini korumak isteyenler aktarlara gelerek ek takviye almaya başladı”

Son günlerde havaların soğumasıyla vatandaşların bitkisel ürünlere daha çok rağbet etmeye başladığını belirten aktar İbrahim Balbay, “2-3 gündür havalar da bir serinleme var. Tabi vatandaşlar, kendisini korumak için aktarlara gelerek ek takviye almaya başladı. Bunun yanında zencefil, zerdeçal, tarçın, çörek otu, ıhlamur, ada çayı ve kekik gibi bitkisel ürünleri daha çok tercih ediyorlar. Müşterilerimiz isteğine göre gerekli tavsiye ve önerilerde bulunuyoruz” dedi.

“Vatandaş hasta olmadan önlemini alsınlar”

Soğuk havaya karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için aktara gelen Suzan Arıkan, “Havalar soğudu artık ve kış ise biraz yaklaştı. Biz de havaların soğumasıyla kendi önlememizi almak için bitkisel ürün satan aktara geldik. Bitkiler taze ve çok faydalı olduğu için memnunuz. Vatandaş hasta olmadan önlemini alsınlar. Daha çok bitkisel çaylara yönelmelerini öneriyorum” diye konuştu.