Kayseri’de soba işi ile uğraşan Mustafa Emre Karabaşoğlu, vatandaşların bağ evlerinde biraz daha fazla kalabilmek için sobaya talep gösterdiğini söyledi.

Kayseri’de havaların soğumasıyla sobaya olan ilgi arttı. Sobaya en çok bağ evlerinde kalan vatandaşların kalma sürelerini biraz daha uzatmak için talep gösterdiğini ifade eden sobacı Mustafa Emre Karabaşoğlu, en ucuz sobanın 2 bin TL’den başladığını ifade etti. Soba satışlarının her modelde eşit gittiğini dile getiren Karabaşoğlu, “Şu anda da insanlar biraz daha bağda kalıyor. İnsanlar bağ evlerinde biraz daha fazla kalmak için şu anda sobaya talep gösteriyorlar. Şu anda sobada hareketliliğimiz var. Sobalarımızın satışı eşit ağırlıkta. Pelit soba da satılıyor. Normal kömür sobası da satılıyor, ucuz sobalar da satılıyor. Şömineli gruptaki keyif sobaları da satılıyor. Şu anda baktığımızda eşit ağırlıkta gidiyor. Fiyatlarımızda da memleketimizdeki enflasyon oranına bağlı olarak ortalamalı, modeline ve firmasına göre yüzde 10 ile yüzde 30 oranında zamlar yapıldı. Ham maddesi sac ya da döküm olduğu için ve ithal malzemeler olduğundan dolayı fiyatlarda bazen oynama oluyor. Milimize bir soba 2 bin TL ile başlıyor. Üst seviyelere çıktığımızda ise 28 bin TL-30 bin TL aralığında modellerimiz var” şeklinde konuştu. Vatandaşlara soba alırken, dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgiler veren Karabaşoğlu sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Vatandaşlarımız sobalarını alırken, uyutma özelliği olup olmadığına ya da şömineli tarzda bir soba istiyorlarsa kömürü yakıp yakmadığına dikkat etmeleri gerekiyor. Ben bunu bizzat yaşadım. Kendi yaktığım sobada kömür yakma özelliği yoktu. Normal odun sobasıydı. Ancak depremde biz de bağ evinde kaldık. Kömür atıp, sabaha kadar ısı düzenini sağlamak adına odun ve kömürü yakan sobaları tercih etmelerini tavsiye ediyorum.”