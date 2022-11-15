Eskişehir’de soğuyan havayla birlikte içlerini ısıtmak isteyen vatandaşların tercih ettiği salebin satışları arttı

Eskişehir’de soğuyan havayla birlikte içlerini ısıtmak isteyen vatandaşların tercih ettiği salebin satışları arttı

Eskişehir’de dondurucu soğuklar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olan soğuklardan dolayı vatandaşlar içlerini ıstan sıcak içeceklere yöneliyor. O içeceklerden biri de yoğun kıvamı ve aromasıyla salep. Satışı sonbahar aylarında neredeyse 20 kat arttığı belirtilen içeceği, vatandaşlar sıkça tercih ediyor. Süt ile kaynatılan salebin aroması insanların damaklarında unutulmaz bir tat bırakıyor.

"Salep satışlarımız 20 kat arttı diyebilirim"

Genelde tarçınla tüketilen salebin, sütle yapılıp satıldığı kafede çalışan Melih Aydın, “Soğuk havaların etkili olduğu iki haftadır, salep satışlarımız 20 kat arttı diyebilirim. İnsanların içlerini ısıtmak için bu içeceğimizi tercih ediyor. Tabi bu satışın artmasına salebimizi sıcak su ile değil de sütle pişirmemiz etken. Soğuk günlerde tercih edilebilecek en iyi içeceklerin başında yer alıyor bence. Fincanını 23 liradan satıyoruz” diye konuştu.