Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde havaların soğuması sonrası boşalan sahiller, ilçe merkezine inen ayılara kaldı. Anne ayı ve yavrusu, gece saatlerinde sahilde gezinirken görüntülendi.

Kastamonu’da havaların soğuması üzerine sahiller boşaldı. İnebolu ilçesine bağlı Boyranaltı mevkiinde akşam saatlerinde anne ayı ve yavrusu, Karadeniz sahilinde gezinirken vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, sahilde bir süre yavrusuyla gezinin anne ayı, ardından ilçe merkezine yöneliyor. Boyranaltı Caddesi üzerinde yavrusuyla yolda yürüyen anne ayıya köpekler tepki veriyor. Çevredeki vatandaşlara ve araçlara aldırış etmeyen anne ayı, köpeklerin tepki vermesi üzerine yoldan Cünürye Mahallesine doğru kaçarak gözden kayboluyor.

Ayrıca sahil bölgesinde balık tutmaya gelen balıkçılarda, karşılarında ayı görmeleri üzerine büyük panik yaşadı.

Çocuklarıyla birlikte sahilde bulunan vatandaşlar, artık ayıların yerleşim merkezine kadar inmesinden duydukları tedirginliği dile getirerek, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.