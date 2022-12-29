Havaların soğumaya başlamasıyla hakiki deriden yapılan su geçirmez mestlere olan talep arttı, ayakkabıcılarda ise talepleri karşılamak için hareketlilik başladı.

Havaların soğumaya başlamasıyla hakiki deriden yapılan su geçirmez mestlere olan talep arttı, ayakkabıcılarda ise talepleri karşılamak için hareketlilik başladı.

Özellikle kış aylarında tercih edilen, hakiki deriden yapılması sebebiyle soğuğu ve suyu geçirmeyen mestlere olan talep arttı. Ayağın ölçüsü alınarak talep üzerine dikilen mestler, çoğunlukla yaşlılar tarafından tercih edilse de ayağını sıcak tutmak isteyen birçok kişi mest siparişi vermeye başladı. Ayakkabıcılar ise siparişi yetiştirmek için hummalı bir şekilde çalışmaya başladı.

Gelen talepleri karşılamak için yoğun bir şekilde çalışan 36 yıllık mest üreticisi Dursun Kuşaksız; “Talep konusunda bir sıkıntı yok. Sipariş üzerine mest yapıyoruz. Özellikle yaşlılar tercih ediyor ve kış dönemini daha rahat geçiriyor. Gelen talepler doğrultusunda ayak ölçüsünü alıp, mestlerini dikiyoruz. Has deriden yapıyoruz. Tabi gençlerde mestin ne olduğunu tanıdıkça ve yararını gördükçe önemini anlıyorlar ve giyiyorlar. Herkes kullanıyor, insanlar hem abdest almanın kolaylığı hem de ayaklarının sağlığı için bu ürünü tercih ediyorlar. Doğal bir ürün, zaten ayağa hiçbir zararı yok. Kanserojen madde içermeyen, tamamen el işçiliğinden üretilen bir ürün. Şu an için fiyatları 150 TL’ye kadar çıkabiliyor” dedi.