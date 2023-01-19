Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi sınırlarında bulunan Karamık Gölü birçok kuş türüne ev sahipliği yaparken, Alaca Balıkçıl da avlanmak ve kuluçkaya yatmak için Karamık gölüne geldi.

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi sınırlarında bulunan Karamık Gölü birçok kuş türüne ev sahipliği yaparken, Alaca Balıkçıl da avlanmak ve kuluçkaya yatmak için Karamık gölüne geldi.

Karamık köyüne ismini veren Karamık Gölü birçok göçmen kuş türünün avlandığı Türkiye’nin önemli göllerinden bir tanesi. Eber gölüne yakınlığı ile bilinen Karamık Gölü’ne her yıl kuluçka dönemi öncesi gelen Alaca Balıkçıl kuşu bu kış havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken geldi. Alaca Balıkçıl, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince görüntülendi.