Silifke ilçesi Say Mahallesi’ndeki ara sokakta yılan olduğunu fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, bir yandan da ellerinde sopalarla yılanın eve girmemesi için kendi çabalarıyla önlem almaya çalıştı. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Aynı gün merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi’nde görülen bir başka yılan da yine itfaiye ekiplerince yakalandı. Yerleşim yerlerine kadar inen bahçe yılanı, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.