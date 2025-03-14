Sakarya’nın Karasu ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Üçoluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çalılık alanda henüz bilinmeye bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yaklaşık iki dönümlük araziyi etkisi altına alan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma konuya ilişkin inceleme başlattı.