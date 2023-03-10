Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yapılan planlama çerçevesinde mevcut projelerin çevre düzenlemelerinden rutin çalışmalarına kadar kent merkezinde devam eden çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, devam eden projelerin eksikliklerinin giderilmesi başta olmak üzere 56 mahalle genelindeki taleplerin yerine getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Müdürlüğe bağlı ekipler, bu çerçevede, Uzunmustafa Mahallesinde yapımı devam eden ve son rötuşları yapılan Sabiha Ulusoy Kütüphanesinin ön giriş kısmında gerçekleştirilen yapım çalışmalarını sürdürürken, oluşturulan bir diğer ekip ise Aziziye Mahallesindeki Merkez Pazaryeri inşaatının kaldırımların yapımına tüm hızıyla devam ediyor.

Camikebir Mahallesi eski film platosunda yapımı devam eden 23 Nisan Çocuk Parkında kalıp beton dökümü ve çevre düzenlemesinin yapımına devam eden ekipler, bir yandan Asar Deresi projesi dahilinde köprü temellerinin geçişlerini hazırlarken diğer yandan da Şıralık bölgesinde yükselen Düzcespor’un yedek stadının bulunduğu alanda tribünlerin yerleştirilmesi ve dolgu iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, mahallelere yönelik yaptığı asfalt, dolgu, kaldırım yapımı ve eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaları da tüm hızıyla devam ettiriliyor.