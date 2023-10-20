Düzce’de havalandırma boşluğuna atılan sigara izmariti yoğun duman oluşturdu. Termal kameralarla tespit edilerek müdahale edildi.

Olay, Aziziye Mahallesi 982. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman içerisinde yoğun duman gören bina sakinleri durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yoğun dumanın çıkış noktasını araştırmaya başladı. Tüm katlarda havalandırma boşluğunu kontrol eden ekipler, dumanın çıkış noktasını termal kamera ile buldu. Havalandırma boşluğuna atılan sigara izmaritinin duman oluşturduğu belirlendi. Dumanlar alevlere dönüşmeden kontrol altına alındı.