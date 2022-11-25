Sivas’ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda kalan güvercin itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Sivas’ta bir apartmanın havalandırma boşluğunda kalan güvercin itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Diriliş Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Havalandırma boşluğunda bir güvercinin mahsur kaldığı ihbarını alan Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri mahsur kalan güvercini kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen güvercin özgürlüğüne kavuşturuldu.