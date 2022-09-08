Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangınlarla mücadelenin yanında şehrin dört bir yanında kurtarma çalışmaları yapıyor. Mahsur kalan vatandaşların ve sokaktaki can dostlarının imdadına yetişen Büyükşehir İtfaiyesi Kurtarma Ekibi, Pamukova’da bir evin havalandırma boşluğuna düşen yavruyu kediyi kurtardı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Büyükşehir itfaiye ekibi olarak kent genelinde oluşan yangınlar, kazalar ve afet durumlarıyla mücadele noktasında büyük bir özveri ile çalışıyoruz. 16 ilçede bulunan grup amirliklerimize vatandaşların ve sokaktaki dostlarımızın zor durumda olduğu noktasında yapılan ihbarlar ile hemen harekete geçiyor ve gerekeni yapıyoruz. Her bir canlının hayatı bizim için kıymetli ve önemli. Havalandırmaya sıkışan bu yavru kediyi kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz” denildi.