Balıkesir’in Bandırma, Gönen ve Manyas ilçelerinde eş zamanlı havadan helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Balıkesir’in Bandırma, Gönen ve Manyas ilçelerinde eş zamanlı havadan helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması tarafından, trafik yoğunluğunun yaşandığı Manyas-Gönen-Bandırma karayolunda özellikle geçme kuralları, hatalı şerit değiştirme, uygunsuz şerit kullanımı, yakın takip, hatalı yükleme, yol üzerinde hatalı park etme, koruyucu tertibatı bulunmadan motosiklet kullanımı ve emniyet şeridini hatalı kullanma sonucunda oluşabilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik uygulama yapıldı. Manyas İlçesinde bir, Gönen İlçesinde iki ve Bandırma İlçesinde bir olmak üzere oluşturulan dört uygulama noktası ile koordineli olarak havadan helikopter destekli eş zamanlı trafik denetimi faaliyeti icra edildi.

Vatandaşların güven içinde seyahat etmelerini sağlamak için trafik denetimi gerçekleştiren ekiplere havadan helikopter desteği ile yapılan kontrollerde, 32 araç denetlenmiş, 7 araca idari para cezası uygulanmış ve aranan 1 şahıs ile 1 araç yakalanmıştır. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sürücülerin trafikte huzur ve güven içerisinde seyir etmelerini sağlamak ve olabilecek trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla havadan ve karadan aralıksız olarak trafik denetimlerine devam edileceği açıklandı.