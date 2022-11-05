Erzurum meralarında beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar dron ile havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen meralar eşsiz görüntüler ortaya çıkarttı.

Erzurum meralarında beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar dron ile havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen meralar eşsiz görüntüler ortaya çıkarttı.

Erzurum’da büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta yaşanan artış devam ediyor. Kent genelinde büyükbaş hayvan sayısı 900 bini geçerken küçükbaş hayvan sayısı ise 1 milyonun üzerinde bulunuyor. Doğal beslenme kaynağı olarak da hayvanların vazgeçilmez alanı olan meralar ise Erzurum’da oldukça zengin durumda bulunuyor. Büyük ölçüde doğal ortamda beslenen hayvanlardan ise et, süt, peynir gibi ürünlerde en doğal şekilde elde ediliyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Erzurum’da tanıtımı yapılan sözleşmeli besicilik ile de ilerleyen süreçte büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının önemli ölçüde artması hedefleniyor. Hayvancılıkta Erzurum’un Türkiye’de bir numara olduğunu söyleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum’un mera açısından oldukça zengin olduğunu da ifade ederken, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının ilerleyen süreçte ciddi oranda artacağını vurguladı. Öte yandan Murat Kaya’nın dron yardımı ile havadan görüntülediği Erzurum meraları eşsiz görüntüler ortaya çıkartırken Türkiye’nin yüzde 11 oranında mera alanı ise Erzurum’da bulunuyor.

“Hayvancılıkta Türkiye’de 1 numarayız”

Erzurum’da tanıtımı yapılan sözleşmeli besicilik ile hayvan sayısında yüksek oranda ilerleme kaydedeceklerini belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, “TÜİK rakamlarına göre büyükbaş hayvan sayısında 900 bine ulaştık. Küçükbaş hayvan sayısında ise 1 milyonun üzerine çıktık. Son olarak Tarım ve Orman Bakanımız ile sözleşmeli besiciliğin tanıtımını da Erzurum’da yaptı. Biz bu proje sayesinde en az 100 bin sayı artış bekliyoruz. Büyükbaş hayvancılıkta hedefimiz olan 1 milyon sayısına da bu şekilde ulaşmış olacağız. Sözleşmeli besicilik hayvancılıkta bizim için yeni bir dönem demektir. Bunu ben burada göreve başladığım zamandan beri bütün çiftçilerimiz bizden istiyordu en son bunu başardık. Umuyorum ki bundan sonraki süreçlerde daha büyük sayılara ulaşacağız. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta Türkiye’de bir numarayız” dedi.

“Hayvancılık 1 numaralı geçim kaynağımız”

E-ticaret yöntemi ile Türkiye’nin her tarafına doğal ürünler sattıklarını da kaydeden Vali Memiş, “Bu konuda iddialıyız. Bizim Türkiye’de bulunan başka illerdeki gibi veya yurtdışında bulunan bazı çiftlikler gibi büyük çiftliklerimiz yok. Bin başlık 5 bin başlık gibi durumumuz yok. Bizim çiftliklerimiz 20 baştan başlıyor 500’e kadar ancak ulaşıyor. Bu sayılar çiftçi ve hayvancılık yapan vatandaşlarımız arasında dağılmış durumda bulunuyor. Herkes geçimini hayvancılıktan sağlıyor. Baktığımız zaman bizim hayvansal ürünlerimizin çok fazla endüstriye girmediğini de görüyoruz. Evsel tüketimde ve artık e-ticaret yöntemi ile biz bunu tüm Türkiye’ye satabiliyoruz. Peynir çeşitleri, tereyağı ve et ürünlerini ülke genelinde dağıtıyoruz. Bu anlamda bizim için hayvancılık çok önemli ve bir numaralı geçim kaynağımızdır” dedi” açıklamalarında bulundu.