İstanbul ile Anadolu arasındaki önemli ulaşım güzergahlarından Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli kısmı, jandarma trafik ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan denetlendi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı, ekipler 3 aracı trafikten men etti.

İstanbul ile Anadolu arasındaki önemli ulaşım güzergahlarından Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli kısmı, jandarma trafik ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan denetlendi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı, ekipler 3 aracı trafikten men etti.

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun yükünü önemli ölçüde azaltan Kuzey Marmara Otoyolu, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından hem karadan hem de helikopterle havadan denetleniyor. Trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek, trafik kazalarını önlemek ve kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek için yapılan uygulamada; sürücülerin otoyolu tehlikeye atacak şekilde durmaları, şerit ihlalleri gibi trafikte risk teşkil edebilecek durumlar kontrol edildi. Denetim, Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Burhan Bedir, Otoyol Kısım Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sedat Şahin ve Otoyol Tim komutanlarının katılımıyla gerçekleşti. Trafik akışı denetim boyunca havadan kontrol edilirken sakıncalı görülen durumlar, yol üzerinde bulunan kontrol noktalarındaki ekiplere anlık bildirildi. Kocaeli geçişinde kural ihlali yapan sürücülere ekipler tarafından cezai işlemler uygulandı. 374 araç kontrol edilirken 11 sürücüye 6 bin 771 TL para cezası verildi, 3 araç trafikten men edildi.