Kocaeli’den SUBÜ’ye gelen havacılık ve yazılım eğitimi gören lise öğrencileri, üniversiteyi tanıyarak bilgi sahibi oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan ve Kocaeli’nden gelen lise öğrencilerini misafir etti. Havacılık ve yazılım eğitimi gören 22 öğrencinin yer aldığı ziyarette SUBÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Furkan Atban, Rektörlük Konferans Salonu’nda SUBÜ’nün tanıtım sunumunu yaptı ve öğrencilere üniversite hakkında genel bilgiler verdi. Ardından laboratuvarlar, Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAZEM), SUBÜ Stüdyoları ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ziyaret edildi. Her bir birimde öğrencilerin üniversiteye ilişkin soruları yanıtlandı.