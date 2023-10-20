Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü ile ESOGÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen “Havacılık ve Uzay Tıbbı Kongresi 2023”, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış oturumu ile başladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü ile ESOGÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen “Havacılık ve Uzay Tıbbı Kongresi 2023”, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış oturumu ile başladı. Açılış oturumuna ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kurucu Rektörü, 22. ve 23. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Özcan Başoğlu, protokol, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kongre Başkanları Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre ve Prof. Dr. Melih Cemal Kuşhan’ın selamlama konuşmalarının ardından kürsüye gelen ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, eski ve köklü bir havacılık tarihine sahip olan Eskişehir’in savunma sanayiinde büyük atılımlar yaptığını ve ülkemizin en büyük sektör şirketlerine sahip bir şehir haline geldiğini kaydetti. Eskişehir’in bu yapılanmayı ESOGÜ’nün de kurucuları arasında yer aldığı Eskişehir Havacılık Kümelenmesi ile perçinlediğini belirten Prof. Dr. Çolak, bu kümelenme silsilesinin daha sonra ülkemizin pek çok büyük şehri tarafından örnek alınarak devam ettirildiğini ve ülkemize büyük kazançlar sağladığını ifade etti. Eskişehir’in en önemli eksiği ve ülkemizin de en önemli ihtiyaçlarından biri olarak düşündükleri Uçak Mühendisliği Bölümü’nün ESOGÜ’de 2019 yılında kurulduğunu, 2021 yılında öğrenci alımına başladığını dile getiren Prof. Dr. Çolak, ESOGÜ’nün Eskişehir mezunu ilk uçak mühendislerini 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ülkemize kazandırmayı hedeflediğini söyledi. Yakın dönemde ESOGÜ HUZTAM’ın da üniversiteleri bünyesinde faaliyet göstermeye başladığını ve merkezin faaliyetlerinden birinin de Havacılık ve Uzay Tıbbı Kongresi 2023 olduğunu belirten Prof. Dr. Çolak, ev sahipliğini yapmaktan gurur duydukları kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, uzay mühendisliği ile sağlığın bir arada olduğu kongre oturumlarında çıkacak sonuçların kendilerine rehber olacağını belirtirken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise kongrenin düzenlenmesine emeği geçen herkese teşekkür etti ve başarılı bir kongre geçirilmesini diledi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Özcan Başoğlu, ülkemiz sivil havacılık sağlığı camiası ve havacıların kongre aracılığı ile görüş alışverişinde bulunacağını belirterek, kongreye katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kongre açılış oturumu Havacılık Tıbbı Derneği Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç’ün “Türk Havacılığında İz Bırakmış Efsane Şövalye Havacılar” başlıklı sunumu ile sona erdi.

Yapay zeka, havacılık sağlık mevzuatına ilişkin konular ve uygulamalardaki algoritma temalarının görüşüleceği kongre; uçuş tabipleri, hava trafik kontrolörleri, pilotlar, havayolu işletmelerinin yöneticileri, akademisyenler, uçak mühendisleri ve uzayla ilgilenen öğrencilerin katılımları ile 22 Ekim tarihine kadar devam edecek.