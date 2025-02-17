Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, BAÜN Uluslararası Bilgi ve Teknoloji Topluluğu ve Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) işbirliğinde bir konferans düzenlendi. Havacılık Sektöründe AR-GE ve Üniversite-Sanayi İşbirliği çerçevesinde düzenlenen konferansa TUSAŞ Üniversite İlişkileri Müdürü Dr. Süleyman Demir konuşmacı olarak katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansın açılış konuşmalarını; BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Fatmagül Tolun yaptı.

LIFT UP programlarının içeriği, amacı ve sunduğu fırsatlar hakkında bilgiler veren TUSAŞ Üniversite İlişkileri Müdürü Dr. Süleyman Demir konuşmasında Üniversite-Sanayi İşbirliğinin önemine değinerek ülkemizin havacılık ve uzay sanayindeki insan kaynağını geliştirmeye önemli katkılar sunduğunun altını çizdi.

Soru cevap bölümü devem eden konferans, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Fatmagül ve Uluslararası Bilgi ve Teknoloji Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Caner tarafından TUSAŞ Üniversite İlişkileri Müdürü Dr. Süleyman Demir’e çiçek ve plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe; BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Göktaş, - Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Deniz Karaoğlan, Mimarlık Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Göksal Özbalta, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Ergün, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hakan Önal, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Fatmagül Tolun, BAÜN Uluslararası Bilgi ve Teknoloji Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Caner akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.